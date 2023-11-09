Ученица Лингвистической гимназии №23 Дарьяна Зыкова стала призером международного турнира по плаванию, который прошел в Саранске. На соревнования приехали 570 спортсменов из 27 регионов

Ученица Лингвистической гимназии №23 Дарьяна Зыкова стала призером международного турнира по плаванию, который прошел в Саранске. На соревнования приехали 570 спортсменов из 27 регионов страны. Владимирская школьница завоевала “серебро” на дистанции 400 метров вольным стилем и на дистанции 100 метров брассом. Третье место Дарьяне удалось получить на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Дарьяна Зыкова, призер