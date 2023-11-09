В отношении жительницы региональной столицы возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершённого в июле.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, завершено расследование дела по факту убийства, совершённого в июле.29-летняя жительница Владимира пришла к родителям супруга в мкр Коммунар, чтобы попросить денежные средства. Однако между ней и её 62-летним свёкром произошёл конфликт, в результате которого она нанесла ему удар ножом. Потерпевший скончался на месте.В ходе расследования обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.