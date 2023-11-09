Её установят перед центральным парком.

Стела «Владимир – город трудовой доблести» решили установить перед Центральным парком – на пересечении улиц Мира и Батурина. Материалом для памятника станет владимирский белый камень. Об этом сообщила пресс-служба мэрии после обсуждения проекта.Представители горадминистрации заявили, что вырубки деревьев не планируется. Это была единая просьба участников обсуждения проекта. Концепцию стелы разработают специалисты Российского военно-исторического общества. Её стиль будет типовым, выдержанный в единой стилистике, распространённой по всей России.