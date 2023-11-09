Новый цех по производству герметиков открылся на базе ООО Научно производственная фирма «Адгезив». Компания специализируется на производстве полиуретанов и эпоксидных продуктов, а

Новый цех по производству герметиков открылся на базе ООО Научно производственная фирма «Адгезив». Компания специализируется на производстве полиуретанов и эпоксидных продуктов, а недавно вошла в состав международной группы “Сен-Гобен”. На торжественном открытии присутствовал замгубернатора Александр Ремига, замглавы администрации Владимира Глеб Серегин, генеральный директор ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция РУС» Рафаэль Зохрабян, операционный директор Оливье Дерош, а