Во Владимире женщину будут судить за убийство свекра. Следственными органами следственного...

Во Владимире женщину будут судить за убийство свекра.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области установлено, что в июле 29-летняя обвиняемая пришла к родителям мужа за деньгами. И вступила в конфликт с 62-летним свекром, нанесла ему удар ножом, от которого пострадавший скончался на месте.Жена свекра позвала соседей, а они - вызвали скорую медицинскую помощь и полицию, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Обвиняемая находится под стражей.Фото: https://www.pxfuel.com