Во Владимире женщину будут судить за убийство свекра.
Следственными органами следственного...
Во Владимире женщину будут судить за убийство свекра.
Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области установлено, что в июле 29-летняя обвиняемая пришла к родителям мужа за деньгами. И вступила в конфликт с 62-летним свекром, нанесла ему удар ножом, от которого пострадавший скончался на месте.
Жена свекра позвала соседей, а они - вызвали скорую медицинскую помощь и полицию, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.
Обвиняемая находится под стражей.
Фото: https://www.pxfuel.com