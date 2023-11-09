Во Владимирской области дружеские посиделки супругов с незнакомцем закончились...

Во Владимирской области "дружеские посиделки" супругов с незнакомцем закончились преступлениемЖительница Московской области обратилась в полицию Петушинского района и сообщила, что из ее сумочки украли кошелек, в котором находились банковские карты, более 60 000 рублей и 50 долларов США.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, накануне потерпевшая вместе с супругом отдыхала в кафе, где они познакомились с мужчиной. После этого они зашли в ночной магазин, а через некоторое время разъехались по домам. Позже женщина поняла, что кошелька в сумке нет и сразу обратилась в полицию.Оперативники изучили запись с камеры видеонаблюдения и увидели, как новый знакомый вынул кошелек и спрятал его в карман своей одежды.Полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождение. Злоумышленник, которым оказался 42-летний ранее судимый местный житель, вскоре был задержан.Мужчина успел несколько раз воспользоваться украденными банковскими картами, оплачивая ими свои покупки. Но полицейским, к счастью, всё же удалось вернуть часть денежных средств владелице.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.Фото: freepik.com