ВТБ первым среди российских банков разработал банковское приложение для отечественной операционной системы Аврора.

ВТБ первым среди российских банков разработал банковское приложение для отечественной операционной системы Аврора. Тестирование нового сервиса будет проходить с ноября 2023 г. по июнь 2024 г., рассказал в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 член правления ВТБ Святослав Островский.Прототип ВТБ Онлайн, созданный для операционной системы Аврора, поддерживает все основные и востребованные у пользователей услуги: переводы и платежи на каждый день, оплату камерой по QR-коду, быстрый поиск банкоматов и отделений с помощью геолоĸации, обновление данных профиля через Госуслуги, поддержку темной темы для комфортной работы. Аврора – это сертифицированная отечественная мобильная операционная система и сервисы для построения изолированной доверенной рабочей среды крупных компаний и государственных учреждений.«ВТБ уделяет повышенное внимание развитию цифровых каналов и внедрению своих финансовых сервисов на новые площадки. В ближайшее время мы первыми среди российских банков станем доступны через Аврору – защищенную отечественную операционную систему со всем необходимым набором сертификатов для бесперебойной работы. При этом Аврора позволяет полноценно использовать ВТБ Онлайн и на базе гибридной веб-технологии, поэтому у клиентов, как и всегда, будет возможность выбрать тот канал взаимодействия с банком, который для них наиболее удобен», – отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.«Мобильные устройства и приложения с ОС Аврора широко востребованы в государственном секторе и крупных компаниях для замены недоверенных решений на базе Android и iOS, обеспечивая стабильность бизнес-процессов и повышая эффективность работы сотрудников. В настоящее время в экосистеме Авроры есть все необходимые приложения для выполнения повседневных рабочих задач. А приложение ВТБ-Онлайн для ОС Аврора предоставляет дополнительную возможность клиентам банка использовать то же устройство для проведения личных финансовых операций в доверенной среде, не отвлекаясь от рабочих процессов, что, безусловно, будет положительно воспринято пользователями», – заявил Максим Пискарев, директор по продуктам экосистемы Аврора.Сегодня операционная система Аврора предлагает набор сервисов для повседневной безопасной работы в интернете, работы с документами и почтой, проведения онлайн-конференций и многие другие.СправкаАврора — российская мобильная операционная система, которая создана для построения доверенной мобильной инфраструктуры, защиты чувствительной информации в государственных организациях, крупных и средних коммерческих компаниях. Способствует обеспечению технологического суверенитета государства за счет защищенной мобильной среды и соответствует всем требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации. Включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы Аврора и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации. Мы динамично и успешно сотрудничаем с лидерами корпоративного рынка и государственными компаниями, задаем стандарты мобильных приложений, создавая совместные решения и формируя отечественный стек технологий.Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» вы можете получить на официальном сайте https://www.vtb.ru/, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама. 3+Реклама.