Театр, ставший легендарным, несколько раз менял название. В 2023 году место притяжения публики празднует особую дату.

Театр, ставший легендарным, несколько раз менял название. В 2023 году место притяжения публики празднует особую дату.В петербургском театре собиралась вся городская элита, включая даже членов императорской семьи. На сцене этого легендарного места выступало множество знаменитых артистов. Например, танцевала балерина Матильда Кшесинская, исполнял песни оперный и камерный певец Федор Шаляпин и дирижировал не кто иной, какавстриецИоганн Штраус.8 ноября Михайловский театр отмечает грандиозное событие – 190 лет с момента основания. Жемчужина Петербурга смогла соединить в себе классические традиции и смелые эксперименты. Журналист рассказал о богатой истории и современных достижениях этого прославленного места.По словам корреспондента, на сцене Михайловского театра под руководством испанского танцовщика и хореографа Начо Дуато был представлен самый известный балет в мире – "Щелкунчик". Спектакль, попасть на который целое событие, представляет собой трогательное переосмысление русской классики. Примечательно, что иностранец руководит балетной труппой театра уже более 10 лет.Журналист также поведал и про удивительную историю столь легендарного места. Оказалось, что в XIX веке на театральной сцене прочно обосновались творческие группы французских инемецкихактеров. Однако после революционных событий иностранцы уехали, и все изменилось. В тот период Михайловский театр стал "лабораторией советской оперы".Отмечается, что блестящая история столь значимого места началась под текущим названием. В 1920 году его переименовали в Театр комической оперы, спустя время назвали Малым академическим театром, а после – Ленинградским академическим Малым оперным театром (МАЛЕГОТ). Уже в этом веке жемчужина Петербурга вернула себе прежнее название – Михайловский театр.