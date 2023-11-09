Женщина с ребенком на руках насмерть сбита автомобилем на трассе М-7 во Владимирской...

Женщина с ребенком на руках насмерть сбита автомобилем на трассе М-7 во Владимирской области.Трагедия произошла накануне, 8 ноября, в 17 часов 24 минуты на 101 километре трассы М-7 близ Покрова Петушинского района.По предварительным данным УГИБДД по Владимирской области, 37-летняя женщина с ребенком в возрасте двух лет на руках переходила трассу в неположенном месте. При том, что пешеходный переход был совсем рядом.И женщина и ребенок погибли на месте происшествия.Сбившая из машина установлена, идет расследование всех обстоятельств произошедшего.Фото: пресс-служба УГИБДД по Владимирской области.