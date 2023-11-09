Житель Владимирской области отнял гироскутер у бывшего сожителя своей жены и зарезал его на...

Житель Владимирской области отнял гироскутер у бывшего сожителя своей жены и зарезал его на лестничной площадке.Муромским горсудом установлено, что вечером 6 июля осужденный выпивал у себя дома вместе с женой и её бывшим сожителем. Вспомнили прошлое и вспыхнула пьяная ссора. Злоумышленник ударом в лицо уложил потерпевшего на пол, им попытался задушить его куском электрокабеля. Однако женщина этому помешала и пострадавший сумел выбежать из квартиры. Тогда преступник взял нож, догнал гостя и на лестничной клетке, и нанес удар в грудь.Смерть потерпевшего наступила на месте преступления, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В ходе следствия выяснилось также, что ранее подсудимый в деревне. Степаньково у соей будущей жертвы катался на гироборде. Попросил его подарить ему. И получив отказ,ударил хозяина кулаком в лицо, а сам уехал с похищенным стоимостью 24 тысячи рублей, после чего скрылся. В дальнейшем похищенное у него изъято, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.В ходе расследования судом по ходатайству следователя СК в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Виновному в убийстве и грабеже назначили 10 лет строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.