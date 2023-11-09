Жителю Владимира грозит до 8 лет лишения свободы за нападение на отдыхающих у ночного клуба. Как...

Жителю Владимира грозит до 8 лет лишения свободы за нападение на отдыхающих у ночного клуба.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 13 ноября в 5 часов утра обвиняемый находился в ночном клубе города Владимира, где у него произошла ссора с одним из посетителей.Мужчины вышли на улицу, где между ними завязалась драка, а потерпевший, который в это время курил у входа в клуб, попытался остановить дерущихся."Тогда обвиняемый нанес последнему один удар коленом правой ноги по голове. Результатом преступных действий стали острая закрытая черепно-мозговая травма с внутренним кровоизлиянием и черепно-лицевая травма с различными видами переломов костей..." - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В итоге вину в совершённом преступлении нападавший мужчина признал лишь частично: не отрицая сам факт удара, утверждал, что серьёзные повреждения появились из-за действий неизвестной девушки, которая пытаясь помочь пострадавшему подняться. Мол, она не смогла его удержать, из-за чего тот и упал на брусчатку."Версия обвиняемого опровергается результатами судебно-медицинских экспертиз..." - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владмирской области.За совершение данного преступления мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com