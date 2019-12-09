Новость о том, что Россию отстранили от Олимпиады на сегодняшний день является самой обсуждаемой. Не смог пройти мимо такого досадного события и Роман Костомаров.

Новость о том, что Россию отстранили от Олимпиады на сегодняшний день является самой обсуждаемой. Не смог пройти мимо такого досадного события и Роман Костомаров.Известный фигурист не стал сдерживаться в выражениях. По всей видимости, эта ситуация его крепко задела, да и как не задеть? Теперь российские спортсмены не смогут выйти на соревнования под своим флагом, а Роман вряд ли собирается сидеть без дела, когда на кону Олимпиада в Токио. Стоит напомнить, что Костомаров является олимпийским чемпионом и знаменитым фигуристом.В разговоре с корреспондентами Телеграмм-канала LifeShot мужчина заметил, что ситуация его сильно расстроила. Он даже сорвался на бранные выражения, комментируя ситуацию. "Жопа полнейшая. Других слов нельзя подобрать… В наше время такого не было. Могу только посочувствовать спортсменам", – высказался спортсмен о решении исполнительного комитета WADA, заседание с которым прошло сегодня, 9 декабря 2019 года.Напомним, что по итогу встречи Россию от участия в Олимпиаде. Кроме того, в ближайшие четыре года наша страна не сможет принимать у себя международные спортивные соревнования и подавать заявки на их проведение.Помимо этого, Российское антидопинговое агентство осталось без статуса соответствия, что автоматически повлекло за собой суровые последствия для наших спортсменов. Решение комитета поставило под сомнение чистоту всех атлетов, за которыми наблюдали отечественные специалисты. По всей видимости, перед допуском к соревнованиям, даже под нейтральным флагом, требования экспертов к нашим спортсменам будут выше, чем к их зарубежным коллегам.22 Окт 2019 в 12:57 PDTСуровое решение исполкома WADA, фактически означающее отстранение России от всех важных международных состязаний на четыре года, вступит в силу через 21 день, либо после рассмотрении апелляции в CAS. Эксперты в один голос отмечают, что ждали ограничений, но жесткостью этого вердикта откровенно удивлены.