Гости были приглашены на выставочно-экспозиционную зону Московской молодежной антинаркотической площадки, посвященную медицинским, социальным и правовым последствиям участия в незаконном обороте наркотиков...

В сопровождении председателя региональной общественной организации ветеранов военной службы Кремлевского-Президентского полка «Столица – Арсенал» Андрея Лебедева Московскую молодежную антинаркотическую площадку посетили учащиеся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Лицей № 19».В рамках межведомственного взаимодействия сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве на постоянной основе проводится целенаправленная работа по привлечению к первичной профилактической работе не только молодежи Москвы, но и обучающихся образовательных учреждений Московской области.В начале мероприятия перед присутствующими выступила сотрудник Управления полковник полиции Елена Носкова. Для посетителей продемонстрированы фильмы Телестудии «Петровка, 38» о воздействии запрещенных веществ на человеческий организм. Затем, гости были приглашены на выставочно-экспозиционную зону Московской молодежной антинаркотической площадки, посвященную медицинским, социальным и правовым последствиям участия в незаконном обороте наркотиков.Далее, Еленой Носковой проведены информационно-разъяснительные беседы, в ходе которых даны ответы на наиболее острые вопросы: о причинах возникновения наркотической зависимости; о пагубном влиянии наркотических средств и психотропных веществ на организм человека; о внешних и поведенческих признаках наркозависимого лица; об ответственности за противоправные деяния.Приобретенные на мероприятии знания позволят ребятам выработать устойчивый иммунитет неприязни к употреблению запрещенных средств и веществ, грамотную и устойчивую позицию в условиях современного социума.По итогам встречи гости выразили признательность сотрудникам полиции за возможность посетить площадку, за получение полезной и познавательной информации.УНК ГУ МВД России по г. Москве