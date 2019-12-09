Большинство россиян - 68 процентов - считают, что в Конституцию страны можно и нужно вносить поправки, соответствующие времени.

Большинство россиян — 68 процентов — считают, что в Конституцию страны можно и нужно вносить поправки, соответствующие времени. Таковы данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", сообщает РБК.Причем, в 2018 году так считали 66% респондентов, а в 2013 году — 44% опрошенных (с 2014 по 2017 год опросы не проводились).При этом на просьбу дать оценку действующей сейчас Конституции 54% участников опроса выбрали вариант "хорошая" и только 22% сочли документ "плохим".Среди тех, кто заявил о важности внесения поправок, большинство — 6% — высказались за улучшение социальной политики, еще 5% респондентов указали, что изменения должны способствовать повышению уровня жизни населения. 35% сторонников изменения Конституции затруднились ответить на вопрос, какие именно поправки в нее нужно внести.