Сергей Лазарев поздравил участницу шоу Comedy Woman
Екатерину Варнаву. Певца и артистку связывают очень нежная дружба.
Сергей Лазарев поздравил участницу шоу "Comedy Woman"
Екатерину Варнаву. Певца и артистку связывают очень нежная дружба.
Сегодня, 9 декабря, звезда телеканала ТНТ отмечает 35-летие.
Екатерина Варнава весь день получает поздравления от коллег, друзей и близких.
Вокалист Сергей Лазарев, например, в честь дня рождения
близкой приятельницы опубликовал провокационное фото в личном "Инстаграм". На
снимке он, обнимая Екатерину за талию, горячо целует ее в губы. Комментировать
происходящее в кадре вокалист не стал.
"Милая, с днем рождения!" – обратился Лазарев к Варнаве.
Артистка почти сразу отреагировала на пост. "Спасибо, мой
друг! Ну, я считаю, что есть повод хотя бы сегодня поговорить об этом поцелуе",
– заинтриговала звезда ТНТ. Ответа от
Сергей Лазарева не последовало. Судя по всему, снимок знаменитости будут обсуждать
в приватной обстановке.
Подписчики Лазарева присоединились к поздравлениям. Кто-то из интернет-обывателей в шутку напомнил Сергею о другой его близкой подруге телеведущей Лере Кудрявцевой.
"А как же Кудрявцева? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Опа, вот это кадр😂", "Горячо😁👍🔥👏❤️ поздравляем. Ты стала еще
быстрей 👍",
"Вот кому повезло,поцелуй от Лазарева👍😁🎂🎂🎂", "Ой, аж сердце замерло🙈 Катюшу с праздником 😍🔥", – комментировали фото подписчики
знаменитости.
9 Дек 2019 в 2:32 PST
Напомним,
Сергей Лазарев встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой около пяти лет. После
расставания с певцом теледива призналась, что этим отношениям не суждено было
развиться во что-то большее. В тот момент она хотела постоянно иметь мужчину
рядом, а певец настаивал на гостевом варианте отношений. Несмотря на разрыв,
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева сохранили теплые отношения.