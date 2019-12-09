Сергей Лазарев поздравил участницу шоу Comedy Woman Екатерину Варнаву. Певца и артистку связывают очень нежная дружба.

Сергей Лазарев поздравил участницу шоу "Comedy Woman"Екатерину Варнаву. Певца и артистку связывают очень нежная дружба.Сегодня, 9 декабря, звезда телеканала ТНТ отмечает 35-летие.Екатерина Варнава весь день получает поздравления от коллег, друзей и близких.Вокалист Сергей Лазарев, например, в честь дня рожденияблизкой приятельницы опубликовал провокационное фото в личном "Инстаграм". Наснимке он, обнимая Екатерину за талию, горячо целует ее в губы. Комментироватьпроисходящее в кадре вокалист не стал."Милая, с днем рождения!" – обратился Лазарев к Варнаве.Артистка почти сразу отреагировала на пост. "Спасибо, мойдруг! Ну, я считаю, что есть повод хотя бы сегодня поговорить об этом поцелуе",– заинтриговала звезда ТНТ. Ответа отСергей Лазарева не последовало. Судя по всему, снимок знаменитости будут обсуждатьв приватной обстановке.Подписчики Лазарева присоединились к поздравлениям. Кто-то из интернет-обывателей в шутку напомнил Сергею о другой его близкой подруге телеведущей Лере Кудрявцевой."А как же Кудрявцева? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Опа, вот это кадр😂", "Горячо😁👍🔥👏❤️ поздравляем. Ты стала ещебыстрей 👍","Вот кому повезло,поцелуй от Лазарева👍😁🎂🎂🎂", "Ой, аж сердце замерло🙈 Катюшу с праздником 😍🔥", – комментировали фото подписчикизнаменитости.9 Дек 2019 в 2:32 PSTНапомним,Сергей Лазарев встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой около пяти лет. Послерасставания с певцом теледива призналась, что этим отношениям не суждено былоразвиться во что-то большее. В тот момент она хотела постоянно иметь мужчинурядом, а певец настаивал на гостевом варианте отношений. Несмотря на разрыв,Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева сохранили теплые отношения.