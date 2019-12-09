Телеведущая весело
отметила 41-й день рождения. Елена Летучая поделилась записями торжества с
поклонниками.
Телеведущая весело
отметила 41-й день рождения. Елена Летучая поделилась записями торжества с
поклонниками.
Теледива провела шумную
вечеринку в кругу друзей. Правда, сделала она это с некоторым
опозданием, поскольку сами именины у нее были 5 декабря.
Лена Летучая опубликовала отчет
в своем "Инстаграме". Она предстала перед гостями в черном наряде, красиво
подчеркивающем достоинства ее стройной фигуры.
Одним из знаменитых гостей Елены Летучей стал эксперт моды и стилист
Влад Лисовец. Народ развлекался алкоголем и танцами. Гвоздем программы стал
момент, когда друг в разгар веселья положил во время танцев на пол под ноги
резвящейся ведущей телефон с включенной камерой – чтобы запечатлеть пикантные
моменты.
8 Дек 2019 в 11:34 PST
Несмотря на то, что никаких особенных откровений
не произошло, реакция фолловеров на посты с дня рождения
оказалась неоднозначной. Некоторые порадовались за звезду, отметив, что на
вечеринке было очень душевно. Другим же показалось, что гости и сама виновница
торжества переусердствовали со спиртным. "Алкашка зло", – прокомментировал происходящее
один из подписчиков