Телеведущая весело отметила 41-й день рождения. Елена Летучая поделилась записями торжества с поклонниками.

Телеведущая веселоотметила 41-й день рождения. Елена Летучая поделилась записями торжества споклонниками.Теледива провела шумнуювечеринку в кругу друзей. Правда, сделала она это с некоторымопозданием, поскольку сами именины у нее были 5 декабря.Лена Летучая опубликовала отчетв своем "Инстаграме". Она предстала перед гостями в черном наряде, красивоподчеркивающем достоинства ее стройной фигуры.Одним из знаменитых гостей Елены Летучей стал эксперт моды и стилистВлад Лисовец. Народ развлекался алкоголем и танцами. Гвоздем программы сталмомент, когда друг в разгар веселья положил во время танцев на пол под ногирезвящейся ведущей телефон с включенной камерой – чтобы запечатлеть пикантныемоменты.8 Дек 2019 в 11:34 PSTНесмотря на то, что никаких особенных откровенийне произошло, реакция фолловеров на посты с дня рожденияоказалась неоднозначной. Некоторые порадовались за звезду, отметив, что навечеринке было очень душевно. Другим же показалось, что гости и сама виновницаторжества переусердствовали со спиртным. "Алкашка зло", – прокомментировал происходящееодин из подписчиков