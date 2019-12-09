В преддверии саммита в номандском формате Киев захлестнули массовые протесты. Их участники пытаются давить на президента Владимира Зеленского, предостерегая его от капитуляции перед Россией. Между тем бдительные очевидцы заметили в гудящей толпе явных гастролеров.

В преддверии саммита в номандском формате Киев захлестнули массовые протесты. Их участники пытаются давить на президента Владимира Зеленского, предостерегая его от "капитуляции" перед Россией. Между тем бдительные очевидцы заметили в гудящей толпе явных "гастролеров".В воскресенье в Киеве было жарко. Сначала пятитысячная толпа собралась на майдане. От Зеленского потребовали не идти на уступки в ходе переговоров с президентом России. Затем толпа переместилась к офису главы государства на улице Банковая. Расходиться участники акции не намерены.На этом фоне из эпицентра событий приходят любопытные сообщения. По данным телеграм-канал "Шаурма Зеленского", который ссылается на собственный источник в центре украинской столицы, недалеко от офиса президента замечены подозрительные иностранцы. "Ходят, смотрят и снимают", – пишет автор.Видели странных визитеров и на соседней улице Институтская. "Ходили и все снимали на телефон, разговаривая с характерным гундосящим американским акцентом", – отмечает "Шаурма ".Киев. Онлайн. Майдан.Сейчас выступает Парубий. Перевести не могу. Ничего не понятно. И никто не в состоянии его понять)— Юрий Шевченко (@sheffchenkoyuri)Не исключено, что в заведенной толпе оказались нанятые провокаторы, готовые в любой момент разжечь пламя противостояния. Во время событий зимы 2014 года иностранные граждане сыграли одну из главных ролей в госперевороте.Речь идет о неизвестных снайперах. 20 февраля они открыли огонь по протестующим и сотрудникам правоохранительных органов. Погибли 53 человека.Виновные так и не были найдены. Изначально предполагалось, что это могли быть наемники из числа американских граждан. Затем журналисты утверждали, что по людям стреляли грузинские снайперы.После массового убийства тогдашний президент Виктор Янукович согласился на требования "мирных протестующих", а спустя несколько дней был вынужден спасаться бегством из Киева. По всей видимости, нужно быть готовым к самому крутому повороту событий.