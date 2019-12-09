Лидер Восточной конференции казанский Ак Барс потерпел крупное поражение от омского Авангарда в матче регулярки КХЛ. Матч проходил в подмосковной Балашихе, где болельщики смогли увидеть победу Авангарда со счетом 3:0.

Лидер Восточной конференции казанский "Ак Барс" потерпел крупное поражение от омского "Авангарда" в матче "регулярки" КХЛ. Матч проходил в подмосковной Балашихе, где болельщики смогли увидеть победу "Авангарда" со счетом 3:0.Номинальные хозяева ошарашили казанцев голом уже спустя 43 секунды после начала матча. Открыл счет канадский нападающий омичей Роб Клинкхаммер. После этого дважды отличился Сергей Широков, благодаря чему "Авангард" довел игру до уверенной победы.Омский клуб смог сократить отставание от "Ак Барса" до шести очков. После их очной встречи в активе казанцев 56 баллов, у Омска – 50.В еще двух воскресных матчах уфимский "Салават Юлаев" на выезде обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (2:1), а ярославский "Локомотив" в серии послематчевых буллитов добился волевой победы в Череповце, обыграв "Северсталь" (3:2).