Правительство Нижегородской области окажет материальную помощь семьям погибшей и пострадавших во время ДТП в Нижнем Новгороде.

Правительство Нижегородской области окажет материальную помощь семьям погибшей и пострадавших во время ДТП в Нижнем Новгороде. По распоряжению губернатора Глеба Никитина, родителям раненых школьников выплатят по 100 тысяч рублей, а семье погибшей учительницы - 300 тысяч рублей.Также власти области и города окажут содействие в проведении похорон, пишет ТАСС.В субботу на улице Горького в Нижнем Новгороде столкнулись три машины. Одну из них бросило на группу девятиклассников в сопровождении взрослых. Травмы получили девять детей и двое взрослых, а учительница умерла в больнице.