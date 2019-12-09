Российские хоккеисты Флориды Пэнтерз Сергей Бобровский и Евгений Дадонов приняли активное участие в разгромной победе своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Сан-Хосе Шаркс.

Российские хоккеисты "Флориды Пэнтерз" Сергей Бобровский и Евгений Дадонов приняли активное участие в разгромной победе своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Сан-Хосе Шаркс".Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "пантер". Дадонов отметился одной голевой передачей, в то время как Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам из 31 нанесенных.Голы же забивали Кейт Яндл, финн российского происхождения Александр Барков, Майк Мэтисон, Бретт Коннолли и Фрэнк Ватрано. Автором единственной шайбы "акул" стал Кевин Лабанк.Для "Флориды" эта победа стала третьей в предыдущих четырех встречах, в то время как хоккеисты "Сан-Хосе" терпят четвертое поражение подряд.