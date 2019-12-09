Актер Игорь Сигов обратился в редакцию шоу На самом деле на Первом канале. Артист попросил шоумена Дмитрия Шепелева разыскать в Болгарии его предполагаемого сына.

Актер Игорь Сигов обратился в редакцию шоу "На самом деле" наПервом канале. Артист попросил шоумена Дмитрия Шепелева разыскать в Болгарииего предполагаемого сына.Игорь Сигов много лет назад был женат на Людмиле Салко из Беларуси.Когда супруга родила артисту первенца, тот высказал намерение развестись. Игорьзаявил, что мальчик, которого назвали Ильей, ему не родной, а после исчез.Недавно Игорь Сигов пережил инфаркт. Лежа на больничнойкойке, актер понял, что его жизнь может оборваться в любой момент. Он почувствовалнеобходимость как можно скорее расставить все точки над i и выяснить – действительно ли ИльяСигов его отпрыск."Все мы смертны. Инфаркт дал понять, что завтра может не наступить.Я бы хотел убедиться через тест. Я до сих пор считаю, что я не отец Ильи. Когдамы развелись с матерью Ильи в суде, я произнес фразу, которую помню 28 лет и скоторой живу до сих пор. Когда она выставила алименты, я сказал, что нужнодоказать, что Илья мой сын", – сказал шоумен в эфире ток-шоу "На самом деле".Редакции программы удалось найти 28-летнего Илью Салко вБолгарии. По словам молодого мужчины, он встречался с Игорем Сиговым лишьдважды: в 11 и 16 лет.Салко согласился встретится с отцом и сдать ДНК-тест. Молодоймужчина решил воспользоваться случаем и вернуть родителю одну тысячу тристадолларов. Эту сумму несколько лет назад Илья попросил у Игоря на образование. Тогдаактер перевел деньги, а после позвонил экс-жене и потребовал, больше не обращалсяк нему за помощью. В студии программы Салко готов отдать отцуконверт с потраченными на него средствами."Да, у меня был такой разговор с Людмилой. Я сказал: "Слушай,я не могу каждый месяц давать деньги. Потому что я не могу содержать две семьи.Потому что у меня, как и у любого артиста, сегодня пусто, завтра густо. Когдамогу, тогда могу", – прокомментировал слова сына герой сегодняшнего выпуска .В конце программы шоумен Дмитрий Шепелев передал Игорю Сиговуконверт с результатами генетического исследования. Согласно заключению экспертовДНК-лаборатории Сигов и Салко действительно являются отцом и сыном.Отметим, что гости и эксперты сегодняшнего выпуска ток-шоу были возмущены безразличием Игоря Сигова по отношению к наследнику. Комментируя ситуацию, они вылили на актера ушат помоев.