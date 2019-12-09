Хоккейный клуб ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против минского Динамо. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу армейцев.

Хоккейный клуб ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против минского "Динамо". Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "армейцев".Хоккеисты ЦСКА открыли счет усилиями Максима Мамина, но достаточно быстро минчане заставили москвичей быть в положении отыгрывающихся. Этому поспособствовали голы Теэму Пулккинена и Франсиса Паре.Но положение проигрывающей стороны не смутило игроков ЦСКА – в оставшееся время они забросили четыре шайбы и довели дело до победы. Авторами голов стали Константин Акулов, Максим Шалунов, Марио Кемпе и все тот же Максим Мамин.Благодаря успеху в столице Белоруссии красно-синие вернулись на первое место Западной конференции. Набрав 51 балл, ЦСКА опередил петербургский СКА, имеющего на своем счету 50 очков.