Франция погрузилась в хаос. Профсоюзы объявили забастовку против пенсионной реформы. На улицы городов вышли полтора миллиона человек разного возраста, разных профессий и разного уровня доходов.

Автор: Дмитрий КиселёвФранция погрузилась в хаос. Профсоюзы объявили забастовку против пенсионной реформы. На улицы городов вышли полтора миллиона человек разного возраста, разных профессий и разного уровня доходов. Остановился железнодорожный транспорт, а в Париже и весь общественный транспорт, закрыты начальные школы и детские сады. Причем к забастовке призвали и два главных профсоюза — полиции и жандармерии.Как это часто бывает, мирные протесты быстро переросли в беспорядки с факелами, петардами, бутылками с зажигательной смесью и разбитыми витринами магазинов. Ответ полиции уже традиционный — слезоточивый газ.Бурный гнев французов вызвали планы правительства лишить людей контрактов пожизненного найма с указанием срока выхода на пенсию. В результате реформы миллионы французов могут потерять значительную часть пенсии, работая при этом дольше.Пенсионная система Франции, как, впрочем, и большинства европейских государств, возникла после Второй мировой войны. С тех пор продолжительность жизни, а значит, и число пенсионеров сильно выросло. Государства больше не могут выполнять взятые на себя 60-70 лет назад обязательства. Принцип, когда работающие платят за тех, кто выходит на пенсию, больше не работает. Дефициты пенсионных фондов стремительно растут, и если ничего не делать, выплаты неработающим гражданам будут просто нищенские. Так что каждая страна ищет выход и вынуждена закручивать гайки.Основной удар за проведение пенсионной реформы во Франции принял на себя глава исполнительной ветви власти премьер-министр Эдуар Филипп. Он же выступил перед французами телеобращением. Понятно, что какие-то поправки в проект пенсионной реформы, наверное, все же будут, но вряд ли даже самые мощные протесты повлияют на концепцию реформы в целом.Автор: Анастасия ПоповаУ французов, похоже, накипело. Больше сотни демонстраций по всей стране, полтора миллиона человек требуют не менять систему начислений пенсий. Это самое масштабное шествие за последние 10 лет. Редкая солидарность — на улицы вышли практически все существующие во Франции профсоюзы. Но возглавили кортеж те, кто теперь называют себя "черными жилетами" и регулярно пытаются использовать демонстрации в своих целях.То, что протесты не будут мирными, было понятно с самого начала. Около 400 человек во всем черном пришли на улицы Парижа для того, чтобы устроить здесь настоящую бойню с полицией. От нескольких сотен до тысячи анархистов — в одной только французской столице, их цель — устроить хаос, громить банки, агентства недвижимости, витрины дорогих бутиков. На узкой улице вспыхивает грузовик, поджигают мусор и баки. Бригада крушителей смешивается с толпой протестующих, в итоге достается всем.Вот так сейчас выглядит центр Парижа — дышать без противогаза просто невозможно. Далеко не у всех есть средства защиты. Врачи пытаются помочь, проливают глаза физраствором. Это хоть немного, но облегчает жжение в глазах. Но есть и такие ранения, где сделать уже ничего не получается. Один из турецких журналистов, который освещал протесты, после попадания резиновой пули остался без глаза. Пострадавших — десятки, стражи порядка вновь требуют от людей разойтись.Полиция переходит в наступление, в нее бросают бутылки, они плотными рядами идут в сторону демонстрантов. В Париже дело едва не доходит до рукопашной. В Лионе тоже столкновения и тоже литры слезоточивого газа. Марсель заволокло дымом от файеров и шашек. В стране объявлена всеобщая забастовка.Из 14 линий метро в Париже работали только три, и то поезда ходили с большим интервалом. Пригородные электрички почти все остались в депо. Сотни авиарейсов отменены. Закрыты были достопримечательности, в том числе и Эйфелева башня. Перекрыты многие автострады. И теперь все это происходит ежедневно, начиная с 5 декабря.Профсоюзы уверяют, забастовка будет бессрочной, они хотят повторить успех 1995 года, когда на протяжении трех недель около 2 миллионов человек протестовали против пенсионной реформы и добились от правительства Алана Жуппе ее отмены. Жюппе вскоре отправили в отставку, тогдашний президент Жак Ширак был вынужден пожертвовать кабинетом министров, чтобы погасить кризис. Нынешний президент Эммануэль Макрон действует по той же схеме, реформировать он намерен кардинально, при этом сам остается в стороне, а на первый план выпускает своего премьера.За последние полвека во Франции стали жить дольше в среднем на 15 лет. И если раньше одного пенсионера обеспечивали 4 работающих, то сейчас — всего двое, рождаемость при этом продолжает падать, дефицит бюджета вынуждает сокращать расходы. В первую очередь — отменять пенсионные льготы — все и сразу.Льготных категорий в зависимости от условий труда было 42. Теперь же все будут равны — и шахтеры, и банковские служащие. Рассчитывать пенсию будут не по самой высокой зарплате, а по средней и введут бальную систему, а кроме того, будут стимулировать работать дольше — вместо 62 лет — без разницы как для мужчин, так и женщин — до 64."Макрону пора проснуться, открыть глаза и услышать свой народ, который уже трясет от всего, что приходится выживать, в конце месяца мы еле сводим концы с концами", — говорят люди.В день проведения саммита "нормандской четверки" Париж вновь будет парализован всеобщей забастовкой. На сторону протестующих уже даже готова встать и полиция. Глава МВД Кристоф Кастаньер пытается успокоить стражей порядка, обещая, что их пенсионная реформа, скорее всего, не коснется. Но в то же время запрещает проведение еще одной массовой демонстрации, боясь уже потерять над улицей контроль.