Диетолог Марият Мухина назвала самые вредные для организма продукты, которые россияне часто употребляют за новогодним столом. Среди них оказались, в частности – шпроты и холодец, сообщает ..

Диетолог Марият Мухина назвала самые вредные для организма продукты, которые россияне часто употребляют за новогодним столом. Среди них оказались, в частности – шпроты и холодец, сообщает телеканал .Специалист пояснила, что обычная банка шпрот содержит канцерогены, которые по количеству сопоставимы с пачкой сигарет. Холодец, в свою очередь, богат холестерином, углеводами и жирами, которые могут привести к серьезным заболеваниям. В списке также оказались салаты, соки, газированные напитки, а также блюда из свинины и баранины.