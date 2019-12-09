Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ООО «Вязники Энергия», обвиняемого в сокрытие доходов от налогов.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ООО «Вязники Энергия», обвиняемого в сокрытие доходов от налогов. Сообщает региональный Следственный комитет.Следствием установлено, что в течение двух лет вплоть до декабря 2019 года обвиняемый, зная, что организация имеет задолженность по налогам, осуществлял финансовые операции с контрагентами. В результате от государственного контроля были сокрыты 2 миллиона 300 тысяч рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки в бюджет. В ходе следствия предприятием и личными средствами обвиняемого сумма добровольно перечислена в государственную казну. В связи с этим следователь направил уголовное дело в мировой суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде назначения судебного штрафа.