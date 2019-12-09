Оборудование стоимостью около 45 миллионов рублей пришлось доставлять краном прямо на восьмой
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-dlya-vladimirskogo-onkodispansera-zakupili-novoe-oborudovanie.html" target="_blank">Для владимирского онкодиспансера закупили новое оборудование</a> - Оборудование стоимостью около 45 миллионов рублей пришлось доставлять краном прямо на восьмой
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2019-dlya-vladimirskogo-onkodispansera-zakupili-novoe-oborudovanie.html]Для владимирского онкодиспансера закупили новое оборудование[/url] - Оборудование стоимостью около 45 миллионов рублей пришлось доставлять краном прямо на восьмой