Набор итальянских продуктов от бренда Mutti очень легко может стать вашим. Дни.ру помогут вам забрать его совершенно бесплатно.

Набор итальянских продуктов от бренда Mutti очень легко может стать вашим. "Дни.ру" помогут вам забрать его совершенно бесплатно.Совсем скоро наступит один из самых долгожданных праздников – Новый год, а это значит, что пора запасаться самыми разными продуктами к столу. Бренд Mutti предлагает вам несколько вкуснейших продуктов, которые придутся по вкусу многим.Что же будет ждать вас в наборе?Пассата – так в Италии называют томатный соус из тертых томатов. Эта паста универсальна, она отлично подойдет для всех блюд от пиццы до борща.Польпа – польпа представляет собой мелконарезанные томаты в собственном соку. Такой продукт отлично подойдет для приготовления лазаньи или болонезе.Пелати – так называются помидоры, очищенные от кожицы и законсервированные в собственном соку целиком.Концентрированная томатная паста – конечно же, это всем известный продукт, который используется, как прекрасное дополнение к любому блюду.Все это получить достаточно просто, надо выполнить лишь два простых условия:Подпишитесь на Instagram @и на @Отметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 9 Дек 2019 в 1:57 PSTБольше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывался билет на концерт группы "".