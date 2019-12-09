Главный тренер московского Спартака Доменико Тедеско после поражения от Ростова (1:4) заявил, что не понимает, почему он должен бояться выступать перед советом директоров клуба.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после поражения от "Ростова" (1:4) заявил, что не понимает, почему он должен бояться выступать перед советом директоров клуба."Выступление перед советом директоров? Мне не страшно. Почему я должен бояться?, – заявил Тедеско, слова которого приводит Sport24.ru. – Две недели назад все праздновали победы. После этого мы проиграли "Зениту" на выезде. Не хотелось проигрывать, но вы помните, какая была игра. Проиграли "Ростову", но это тоже сильный соперник. Страха нет", – подытожил наставник "красно-белых".Напомним, Тедеско возглавил "Спартак" в середине октября, под его руководством москвичи в РПЛ одержали две победы, потерпели три поражения и дважды сыграли вничью. Таким образом, набрали всего восемь очков в семи матчах чемпионата России. Подопечные 34-летнего специалиста ушли на зимний перерыв, занимая с 22 очками десятое место в турнирной таблице.