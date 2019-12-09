Сегодня в 8 утра на пульт
Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в детском саду № 55 на ул.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-edkij-dym-vygnal-detej-iz-detsada-v-kovrove.html" target="_blank">Едкий дым выгнал детей из детсада в Коврове</a> - Сегодня в 8 утра на пульт
Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в детском саду № 55 на ул.
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2019-edkij-dym-vygnal-detej-iz-detsada-v-kovrove.html]Едкий дым выгнал детей из детсада в Коврове[/url] - Сегодня в 8 утра на пульт
Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в детском саду № 55 на ул.