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<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-edkij-dym-vygnal-detej-iz-detsada-v-kovrove.html" target="_blank">Едкий дым выгнал детей из детсада в Коврове</a> - Сегодня в 8 утра на пульт Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в детском саду № 55 на ул.