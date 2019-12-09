Появилась информация, что Евгений Петросян и его молодая помощница Татьяна Брухунова оформили брак. Эти данные прокомментировала его бывшая жена Елена Степаненко.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-elena-stepanenko-otkrovenno-o-svadbe-evgeniya-petrosyana.html" target="_blank">Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна</a> - Появилась информация, что Евгений Петросян и его молодая помощница Татьяна Брухунова оформили брак. Эти данные прокомментировала его бывшая жена Елена Степаненко.
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2019-elena-stepanenko-otkrovenno-o-svadbe-evgeniya-petrosyana.html]Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна[/url] - Появилась информация, что Евгений Петросян и его молодая помощница Татьяна Брухунова оформили брак. Эти данные прокомментировала его бывшая жена Елена Степаненко.