Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом на условиях анонимности рассказал источник в близком окружении пары. По его словам, бракосочетание состоялось в начале декабря.

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом изданию KP.ru на условиях анонимности рассказал источник в близком окружении пары.По его словам, 74-летний артист женился на 30-летней помощнице в начале декабря, но о бракосочетании не распространялись. Только в Instagram Брухуновой появилась фотография, на которой запечатлены цветы, похожие на букет невесты.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 5 Дек 2019 в 12:32 PSTПетросян официально развелся с коллегой по сцене Еленой Степаненко в ноябре 2018 года. Артист назвал развод "очень значительным событием" в своей жизни.