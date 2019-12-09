8 декабря в румынском городе Клуже состоялось шоу Kings on Ice. С двукратным чемпионом Олимпийский игр Евгением Плющенко во время катания произошел неприятный инцидент.

8 декабря в румынском городе Клуже состоялосьшоу Kings on Ice. С двукратным чемпионом Олимпийский игр Евгением Плющенко во время катания произошел неприятный инцидент.Фигурист в первый раз за время своей спортивной карьеры упал c прыжка на лед. При падении он пробилиспользуемую для заливки катка трубку, и из нее начал бить фонтан воды.По словам его супруги Яны Рудковской, во всем виноват плохой лед. "Когда мы приехали на площадку и увидели, в каком состоянии намороженный лед, то были в шоке. Была просто лужа, из нее торчали трубки, и лед только начинал подмерзать", – поделилась продюсер в своем Инстаграм-аккаунте.Отметим, что в шоу выступал и сын звездной пары – маленький Саша, более известный как Гном Гномыч. Мальчик тоже потерпел фиаско. Но в отличие от отца, он не смог сдержать эмоций и разрыдался после своего провала.Евгений успокоил ребенка и сказал возвращаться на лед. Со второй попытки наследнику удалось исполнить все трюки безукоризненно. Зал аплодировал ему стоя."Господи, что мы натерпелись за эти дни одному Богу известно!", – сетует Яна.Рудковская также поведала, что Плющенко собирается подавать в суд на организаторов мероприятия. Ведь ужасное состояние льда – это исключительно их вина.