Звезды шоу Дом-2 испробовали на себе новомодный тренд. Алиса
Литинская и Маша Кохно теперь обладательницы дьявольских губ.
Звезды шоу "Дом-2" испробовали на себе новомодный тренд. Алиса
Литинская и Маша Кохно теперь обладательницы "дьявольских" губ.
Экс-участница телестройки Алиса Литинская подкорректировала
внешность. Девушке изменили форму губ по новой бьюти-технологии.
Теперь контур рта Алисы стал немного волнистым. Как
утверждает сама экс-участница шоу "Дом-2", такой образ ей подобрал косметолог с
помощью филлеров.
"Я это сделала! Теперь и у меня есть "дьявольские" губы. Вам
нравится новая мода?" – написала Литинская в личном "Инстаграм".
Также бывшая жительница телестройки опубликовала снимок, на
котором запечатлена с обновленной внешностью. Зрелище, надо сказать, не для
слабонервных. Подписчики звезды шоу "Дом-2" были шокированы.
Большинство интернет-обывателей единодушно отметили, что выглядят "дьявольский" рот омерзительно. Некоторые пользователи Сети выразили
надежду, что Алиса Литинская всех разыграла и изменила форму губ в фоторедакторе.
8 Дек 2019 в 8:58 PST
"Фу 🤢 отписываюсь...мерзость
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Алиса,извините
конечно, но вам не идет", "Это триппер такой?", "Ну и хорошо что все себя
уродуют, нам красивым зачем конкуренция", "Алиса этот ужас. Зачем. Ты и так
была оч красивая😔", "Батюшки🙈🙈🙈Зачем это уродство? МИР СОШЕЛ С
УМА☹️",
"Главное чтобы мужчины не шарахались 😆😆", "Как будто герпис", – не могли
поверить своим глазам интернет-обыватели.
Отметим,
что от экспериментов не удержалась и другая участница Маша Кохно. Сегодня утром
красавица рассказала, что тоже решила добавить изюминки своему внешнему виду.
"Сегодня
с утра сходила и сделала. Было очень больно, но я все вытерпела и теперь могу
похвастать результатом. Согласитесь, получилось довольно естественно, как будто
родилась с такими. Вот еще через пару дней спадет отек, и вообще будет
зашибись", – написала экс-участницав микроблоге.
9 Дек 2019 в 1:08 PST