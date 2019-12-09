Звезды шоу Дом-2 испробовали на себе новомодный тренд. Алиса Литинская и Маша Кохно теперь обладательницы дьявольских губ.

Звезды шоу "Дом-2" испробовали на себе новомодный тренд. АлисаЛитинская и Маша Кохно теперь обладательницы "дьявольских" губ.Экс-участница телестройки Алиса Литинская подкорректировалавнешность. Девушке изменили форму губ по новой бьюти-технологии.Теперь контур рта Алисы стал немного волнистым. Какутверждает сама экс-участница шоу "Дом-2", такой образ ей подобрал косметолог спомощью филлеров."Я это сделала! Теперь и у меня есть "дьявольские" губы. Вамнравится новая мода?" – написала Литинская в личном "Инстаграм".Также бывшая жительница телестройки опубликовала снимок, накотором запечатлена с обновленной внешностью. Зрелище, надо сказать, не дляслабонервных. Подписчики звезды шоу "Дом-2" были шокированы.Большинство интернет-обывателей единодушно отметили, что выглядят "дьявольский" рот омерзительно. Некоторые пользователи Сети выразилинадежду, что Алиса Литинская всех разыграла и изменила форму губ в фоторедакторе.8 Дек 2019 в 8:58 PST"Фу 🤢 отписываюсь...мерзость(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Алиса,извинитеконечно, но вам не идет", "Это триппер такой?", "Ну и хорошо что все себяуродуют, нам красивым зачем конкуренция", "Алиса этот ужас. Зачем. Ты и такбыла оч красивая😔", "Батюшки🙈🙈🙈Зачем это уродство? МИР СОШЕЛ СУМА☹️","Главное чтобы мужчины не шарахались 😆😆", "Как будто герпис", – не моглиповерить своим глазам интернет-обыватели.Отметим,что от экспериментов не удержалась и другая участница Маша Кохно. Сегодня утромкрасавица рассказала, что тоже решила добавить изюминки своему внешнему виду."Сегодняс утра сходила и сделала. Было очень больно, но я все вытерпела и теперь могупохвастать результатом. Согласитесь, получилось довольно естественно, как будтородилась с такими. Вот еще через пару дней спадет отек, и вообще будетзашибись", – написала экс-участницав микроблоге.9 Дек 2019 в 1:08 PST