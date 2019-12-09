Полузащитник севильского Бетиса Хоакин Санчес установил новый рекорд как самый возрастной автор хет-трика в чемпионатах Испании по футболу. Теперь новое достижение составляет 38 лет и 140 дней.

Полузащитник севильского "Бетиса" Хоакин Санчес установил новый рекорд как самый возрастной автор хет-трика в чемпионатах Испании по футболу. Теперь новое достижение составляет 38 лет и 140 дней.Хоакин, как проще называют самого игрока, забил три гола в матче 16 тура Примеры в ворота "Атлетика" из Бильбао. Для оформления хет-трика 38-летнему испанцу хватило 18 минут. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу севильцев.Благодаря голам "Атлетику" Хоакин превзошел прежнее достижение, принадлежавшее одному из легендарных игроков мадридского "Реала" Альфредо Ди Стефано. Тот в 1964 году оформил хет-трик в возрасте 37 лет и 255 дней.