Эксперты назвали регионы, которые наиболее подвержены таким вредным привычкам как алкоголизм и курение. СРазу два уральских региона попали в ТОП-10.

Эксперты назвали регионы, которые наиболее подвержены таким вредным привычкам как алкоголизм и курение. СРазу два уральских региона попали в ТОП-10.Большинство приверженцев таких вредных привычек как курение и употребление алкоголя проживает в Ямало-Ненецком автономном округе. Именно этот регион расположился на нижней строчке рейтинга, который подготовили исследователи по предоставленным данным Росстата и Генпрокуратуры.Стоит заметить, что при составлении списка учитывались употребление табачных изделий и крепких напитков, а также число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году, отмечает информационное агентство . Такие данные помогли экспертам составить полную картину происходящего в России.Кроме того, помимо Ямало-Ненецкого автономного округа на нижних строчках рейтинга оказались также Камчатский край, Магаданская область, Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области, передает со ссылкой на РИА Новости. Примечательно, что эти территории находятся далеко от центра России. Пользователи сети отметили, что из-за жители этих областей пьют из-за безысходности и отсутствия перспектив."Ямал на первом, потому что север! А количество алкоголиков – женщин где вы думаете? Посмотрите и ужаснетесь! Курган пьет от безысходности и отсутствия всяких перспектив!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Безработица или дикая переработка по времени и напряженности на работе за низкую зарплату– вот корень всех проблем и высокой смертности в курганской области", "Хоть в чем-то курганоиды отличились !!!!!!! Есть куда стремиться – на первое место чтоб попасть надо больше потреблять курева и выпивона!", – высказались комментаторы под заметкой .Что касается списка областей, где приверженцев вредных привычек меньше всего, то в него вошли Чечня, Ингушетия и Дагестан. Столица России же оказалась на 53 месте.