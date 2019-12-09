Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди накануне заседания исполкома WADA, на котором будет решаться так называемый русский вопрос, сообщил журналистам, что главное чувство в преддверии этого события – глубокое разочарование.

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди накануне заседания исполкома WADA, на котором будет решаться так называемый "русский вопрос", сообщил журналистам, что главное чувство в преддверии этого события – глубокое разочарование.По словам главы WADA, руководству организации были предоставлены "очень убедительные доказательства того, что манипуляции и удаление части данных имели место": "Некоторые из них были произведены почти одновременно с тем, когда наши эксперты были в Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года"."Если это подтвердится на исполкоме, то я буду крайне разочарован, потому что весь смысл решения, принятого в сентябре 2018 года [о восстановлении в правах РУСАДА, — прим. ред.], заключался в том, чтобы получить и изучить данные, — цитирует чиновника британская Independent. – И после получения данных и выполнения работы с ними весьма неутешительно обнаружить, что их подделали".По словам Риди, санкции в отношении российского спорта могут быть весьма суровыми, но при этом будут предусмотрены исключения. В частности, Россия сможет принимать матчи и участвовать в футбольном Евро-2020 следующим летом, поскольку УЕФА не относится к понятию Major Event Organizers, предусмотренному Международным кодексом соответствия.