Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по поводу углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вновь завершились без подписания дорожных карт. Эксперты уверены, что причина кроется в позиции белорусского лидера.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по поводу углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вновь завершились без подписания дорожных карт. Эксперты уверены, что причина кроется в позиции белорусского лидера.Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи завершилась обсуждением соглашений, которых сторонам удалось достичь. Однако подписания соглашения и дорожных карт об углубленной интеграции России и Белоруссии вопреки ожиданиям не произошло.Эксперты уверены, что причина кроется в демарше который якобы устроил белорусский лидер. Дескать, он заинтересован в решении, в первую очередь, экономических вопросов, а обсуждение вопросов обеспечения политической общности саботирует.Ряд экспертов оценивают ситуацию весьма жестко. "Глобальный провал российской политики, что она не может найти себе надежных союзников в современном мире", – цитирует издание "Белсат" Сергея Николюка.Впрочем, согласно официальной версии картина выглядит совершенно иным образом. "Очень плодотворно на самом деле поработали по целому ряду направлений", – заметил министр экономического развития России Максим Орешкин. По его словам, большого прогресса удалось добиться в вопросах сельского хозяйства, связи, таможне и регулирования нефтяного рынка.Материал дополняется.