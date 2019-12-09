Накануне состоялся ежегодный новогодний бал, который устраивает Тatler. Певец Дмитрий Маликов со своей семьей оказался в списке приглашенных.

Накануне состоялся ежегодный новогодний бал, который устраивает Тatler. Певец Дмитрий Маликов со своей семьей оказался в списке приглашенных.Впервые вместе с родителями и старшей сестрой Стефанией в свет вышел и маленький Марк, которому скоро исполнится два года. Белокурый малыш покорил сердца гостей.Фото с мероприятия опубликовала старшая дочь Маликова. На снимке она запечатлена вместе с братиком, которого держит на руках и нежно целует в щеку.Стеша призналась, что еще два года назад во время просмотра красочных фотографий с предновогодних елок мечтала о брате. Она представляла, как они будут вместе читать стихи и петь песни Деду морозу, чтобы получать подарки."И вот, спустя 2 года, мы на новогодней елке и поем Деду Морозу "облака, белогривые лошадки". С ума сойти! Это так круто! Мечтам свойственно сбываться! Визуализируйте желания и мечтайте! На Новый год обязательно все сбудется ❤️", – написала девушка.7 Дек 2019 в 9:18 PSTБелокурый Марк растопил сердца не только гостей, но и фолловеров в Сети. "Маленький Принц!Счастье есть!", "Хорошенький какой", "Лапочка!", "Чудесный малыш", – умилялись поклонники."Такие лапули – сестричка и братик! Счастья вам!", – от всей души пожелал фанат.