Не менее пяти человек погибли в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд. Вся его территория покрылась пеплом, передает. Известно, что 18 человек, эвакуированных ..

Не менее пяти человек погибли в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд. Вся его территория покрылась пеплом, передает.Известно, что 18 человек, эвакуированных с острова, получили различные травмы. Некоторым из них потребовалась госпитализация. По предварительным данным, на Уайт-Айленде могут оставаться еще до 27 человек. Для их спасения к острову были отправлены 11 вертолетов.