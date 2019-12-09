Владимирцы могут попасть на телевизионное кулинарное шоу известного шеф-повара Константина Ивлева. Для этого нужно приготовить килограмм
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2019-izvestnyj-shef-povar-konstantin-ivlev-vklyuchil-vladimir-v-svoj-novogodnij-gastrotur.html" target="_blank">Известный шеф-повар Константин Ивлев включил Владимир в свой новогодний гастротур</a> - Владимирцы могут попасть на телевизионное кулинарное шоу известного шеф-повара Константина Ивлева. Для этого нужно приготовить килограмм
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2019-izvestnyj-shef-povar-konstantin-ivlev-vklyuchil-vladimir-v-svoj-novogodnij-gastrotur.html]Известный шеф-повар Константин Ивлев включил Владимир в свой новогодний гастротур[/url] - Владимирцы могут попасть на телевизионное кулинарное шоу известного шеф-повара Константина Ивлева. Для этого нужно приготовить килограмм