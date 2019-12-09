НАТО не считает Россию врагом альянса. Такое неожиданное заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг.

НАТО не считает Россию врагом альянса. Такое неожиданное заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг.По его словам, НАТО не составляет списки противников и стремится к улучшению отношений с Москвой. Однако, затрагивая тему Украины, всё же назвал действия России "самоуверенными", что впрочем, весьма предсказуемо.Ранее, по итогам саммита в Лондоне, в НАТО заявили, что считают именно Россию основной угрозой для альянса, напоминает телеканал "Россия 24".