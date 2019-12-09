Чтобы автомобиль прослужил долго, нужно правильно его эксплуатировать. Эксперт Сергей Зиновьев поделился некоторыми тонкостями в этом вопросе.

Чтобы автомобиль прослужил долго, нужно правильно его эксплуатировать. Эксперт Сергей Зиновьев поделился некоторыми тонкостями в этом вопросе.По словам специалиста, лучше всего использовать предпусковой подогреватель. "Наилучший результат – и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок – дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (еще пара минут)", – сообщил эксперт издания "За рулем".Также важно помнить про пункт 17.2 раздела правил дорожного движения "Движение в жилых зонах". Он запрещает стоянку с работающим двигателем. Однако затвердевшая омывающая жидкость в бачке и примерзшие дворники могут стать причиной для неисполнения этого пункта ПДД, пишет .8 Дек 2019 в 8:30 PSTСтоит помнить и о том, что нельзя начинать движение в случае, если не работаютпредусмотренные конструкцией транспортного средствастеклоочистители и стеклоомыватели. Это следует изперечня неисправностей и запрещающих эксплуатацию транспортных средств условий.