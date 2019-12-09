Эксперты рассказали, как правильно выбрать рыбные консервы, чтобы насладиться качественным продуктом и не потерять здоровье. Соответствующие рекомендации дали специалисты из Роспотребнадзора.

Эксперты рассказали, как правильно выбрать рыбные консервы, чтобы насладиться качественным продуктом и не потерять здоровье. Соответствующие рекомендации дали специалисты из Роспотребнадзора.Сотрудники ведомства напомнили, что рыбные продукты являются одной из важнейших составляющих рациона человека, при условии отсутствия аллергии.Чтобы выбрать рыбные консервы, следует обращать пристальное внимание на их упаковку и маркировку.Эксперты подчеркнули, что по-настоящему качественные рыбные консервы герметично упакованы либо в жестяную, либо в стеклянную тару. Если же банка вздулась с обеих сторон, а на ее дне образовалась исчезающая при нажатии или появляющаяся на другом конце выпуклость, то от покупки стоит отказаться. Такие продукты упакованы не совсем герметично, а следовательно, в них уже могут начать развиваться вредоносные бактерии.Кроме того, как сообщает телеканал "", лучше отказаться от покупки консервов, у которых на упаковке имеются различного рода подтеки. Так же специалисты "Роспотребнадзора" не рекомендуют приобретать продукт, если по закаточному шву идет ржавчина или ржавый налет есть на поверхности упаковки. Такие консервы скорее нанесут вред организму, нежели принесут пользу.Отмечается, что маркировка должна быть выпуклой или нанесена краской так, чтобы надписи не затерлись. В обозначении должны быть отображены дата изготовления продукции, обозначающий вид рыбы ассортиментный знак и номер предприятия-изготовителя, номер смены и знак "р", обозначающий индекс рыбной промышленности.