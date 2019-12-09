Отец певицы Жанны Фриске Владимир Борисович обвиняет несостоявшегося зятя телеведущего Дмитрия Шепелева в растрате. Якобы шоумен проматывает деньги шестилетнего сына.

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Борисович обвиняетнесостоявшегося зятя телеведущего Дмитрия Шепелева в растрате. Якобы шоуменпроматывает деньги шестилетнего сына.Адвокаты Владимира Фриске заказали полную выписку сосчета, на котором хранится часть наследства маленького Платона. По словам отца артистки, деньги,доставшиеся мальчику после смерти его матери певицы Жанны Фриске, по частям снимаетДмитрий Шепелев.Около двух миллионов рублей, например, ушло на адвокатов,которые защищали шоумена в процессе против семейства Фриске. Чуть менее трехмиллионов списаны, как оплата школьных нужд ребенка."За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классеон заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть дажеэлитные? За поступление, так называемую прописку, внес еще 467 тысяч рублей.Медицинское обследование стоило 42 тысячи. Школьная форма – 20 тысяч. Откудаподобные цены? Мои юристы предполагают, что часть он кладет себе в карман", – цитируетВладимира БорисовичаЧасть особняка в Подмосковье, которая после смерти Жанны отошлаее родителям, была продана судебными приставами в счет погашения долга передблаготворительной организацией "Русфонд". Эту долю, согласно документам,выкупил Дмитрий Шепелев. Часть средств на приобретение этой недвижимостишоумен, по словам Владимира Борисовича, взял со счета Платона."В общей сложности Дима списал более шести миллионов", -возмущается отец .Также Владимир Борисович объяснил, откуда на банковском счете,о котором идет речь выше, появились деньги.Как оказалось, после смерти певицы, родителипродали ее квартиру в Майами. Сумма сделки составила 470 758 долларов, то естьболее 30 миллионов рублей.21 Апр 2019 в 3:31 PDTСредства должны были поделить между тремя наследниками: родителямиартистки и ее сыном. "Однако мы с женой Ольгой отказались от доли в пользувнука, но с жестким условием, что деньги никто трогать не будет до 18-летияПлатона. Вы сами понимаете – курс каждый год растет, плюс доход в видепроцентов. В общем, к тому времени парень бы спокойно купил не только квартиру,но и машину, и даже дом..." – сказал отецПосле Владимир Борисович опроверг слова несостоявшегося зятяо том, что у него, якобы, были плохие отношения с дочерью. "Да она регулярнозвонила и спрашивала: "Папочка, как дела?" Говорит, мы не хотим встречаться свнуком, и прячет его! Обозвал ворами, хотя сам что делает? Мои адвокатысчитают, что такими темпами от наследства Платона через несколько лет ничего неостанется..." – резюмировал глава семейства Фриске.