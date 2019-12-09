Звезда соцсетей, блогерша Виктория Быкова сообщила, что устала от старого автомобиля. Девушка предпочла решить проблему кардинально.

Звезда соцсетей, блогерша Виктория Быкова сообщила, что устала от старого автомобиля. Девушка предпочла решить проблему кардинально.Знаменитость известна как Luxury-блогер. На своих страницах в социальных сетях Виктория регулярно демонстрирует все прелести жизни светской львицы. Дорогие машины, дорогие наряды – все это неотъемлемая часть ее привычного обихода. Тем не менее, последняя выходка Быковой не просто взбудоражила поклонников, а вызвала целый шквал вполне обоснованной критики.Как сообщает , в одном из последних выпусков для своего YouTube-канала девушка показала, как разбивает лобовое стекло своего автомобиля марки "Роллс-ройс" бейсбольной битой. По заверениям звезды социальных сетей, старая машина ей надоела, и она задумала купить себе новую."При покупке своего нового Rolls-Royce еще тогда я понимала, что не смогу на нем ездить всю жизнь. Он же мне надоест. Одни и те же звезды каждый день, все тот же салон и так далее. И что скажут люди?", – поделилась своими мыслями Виктория.Для того, чтобы претворить свой дерзкий план в жизнь и приобрести новый автомобиль, блогер объявила сбор денежных средств. Она заявила, что в скором осуществлении ее амбициозного желания должна быть заинтересована сама многотысячная аудитория девушки, которая с удовольствием наблюдает за ее светской жизнью."Как можно столько времени мучить всех одной и той же картинкой⁉️ Вы же все от меня отпишитесь? И как мне быть Luxury-блогером без аудитории⁉️ Сумма крупная! Но если каждый скинется хотя бы по 50 рублей, то у нас с вами все получится... Давайте вместе объединимся и сделаем доброе дело... Вы в первую очередь должны быть в этом заинтересованы", – призвала своих поклонников Виктория.Впрочем, большинство не поддержало Быкову. Подписчики принялись на все лады оскорблять девушку, отмечая, что столь наглое поведение неприемлемо: "У людей ни головы, ни чувства юмора, печально это все!", "Когда сбор на золотой унитаз?", "Давайте скинемся на мозги человеку".