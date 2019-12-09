В Подмосковье вынесен приговор конвоирам, допустившим попытку побега членов банды GTA и последующую за этим перестрелку. По решению Красногорского городского суда, все они получили условные сроки.

В Подмосковье вынесен приговор конвоирам, допустившим попытку побега членов банды GTA и последующую за этим перестрелку. По решению Красногорского городского суда, все они получили условные сроки.Бывший командир роты охраны и конвоирования Алексей Гришин приговорен к 3 годам колонии-поселения условно, его заместитель Алексей Маханьков — к 2 годам условно, конвоиры Елизавета Лукьянова и Михаил Фартушняк, на которых и совершили нападение бандиты, получили условные сроки 1,5 года и 3 года соответственно, передает РИА Новости.Инцидент произошел 1 августа 2017 года. Полицейские нарушили требования конвоирования, в итоге пятерых подсудимых по делу банды GTA из зала суда уводили всего лишь двое конвоиров. В лифте подсудимые напали на них и начали душить. После этого преступники завладели оружием и открыли огонь по сотрудникам Росгвардии в здании суда. В ходе перестрелки четверо из пятерых попытавшихся сбежать бандитов были убиты. Ранение получил также один из сотрудников правоохранительных органов.Бандой GTA СМИ окрестили преступную группу, которая в 2012-2014 годах занималась грабежами и убийствами на дорогах Подмосковья. На счету преступников 15 разбойных нападений и 17 убийств. Четверо членов группировки приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима, еще один получил 20 лет колонии строгого режима.