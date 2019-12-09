Следственный комитет зафиксировал снижение числа коррупционеров среди работников правоохранительных органов. Об этом завил глава Следкома Александр Бастрыкин.

Следственный комитет зафиксировал снижение числа коррупционеров среди работников правоохранительных органов. Об этом завил глава Следкома Александр Бастрыкин. В интервью "Российской газете" он констатировал снижение преступлений коррупционной направленности за год на 5–10%. При подсчете учитывались дела, возбужденные против работников МВД, ФСИН, ФТС и ряда других ведомств​​​.В этом году в суды направлены 308 таких дел, сказал глава ведомства. В качестве примера Бастрыкин привел дело, по которому обвиняемыми проходят бывший первый заместитель прокурора Республики Башкортостан Олег Горбунов и его девять соучастников: два прокурорских работника, адвокат, депутат и ряд предпринимателей. Самому Горбунову вменяется получение трех взяток на общую сумму 18 миллионов рублей. Чаще всего взятки получались за освобождение обвиняемых от уголовной ответственности. В основном речь шла об очень серьезных преступлениях. Например, организация убийства по найму, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, превышение должностных полномочий. Сейчас, по словам главы СК, расследование этого дела находится на завершающей стадии.