В настоящее время около 90% ювелирных изделий экспортируется в Республику Беларусь из Российской Федерации, из них – 70% именно из Костромской области

В Костромской области с рабочим визитом находится делегация Республики Беларусь. Сегодня на встрече с губернатором Сергеем Ситниковым стороны обсудили вопросы взаимного признания клейм Республикой Беларусь и Российской Федерацией, сокращения срока клеймения российской продукции на территории Республики, а также проведение первой выставки костромских ювелиров в белорусской столице.На протяжении длительного времени Республика Беларусь является ведущим торговым партнером Костромской области. В настоящее время около 90% ювелирных изделий экспортируется в Республику Беларусь из Российской Федерации, из них – 70% именно из Костромской области. В структуре внешнеторгового оборота между Костромской областью и Республикой Беларусь экспортные поставки драгоценных металлов и камней выходят на первое место на протяжении трех последних лет, опережая традиционные для региона поставки древесины и изделий из нее.Участники встречи отметили, что для развития партнерских отношений необходимо решение вопросов о взаимном признании клейм Республикой Беларусь и Российской Федерацией, а также сокращение сроков клеймения ювелирных изделий на территории Беларуси. Сегодня эта процедура занимает 30 дней.В Костромской области вопрос снижения сроков клеймения ювелирных изделий уже решен. После инициативы и ряда встреч губернатора Сергея Ситникова с Минфином и пробирной палатой РФ сроки клеймения сокращены в 10 раз – с 40 дней в 2012 году до 3-5 дней сегодня. И это положительно сказалось на развитии ювелирной отрасли. Принятие соответствующего решения белорусской стороной также приведет к положительным изменениям.«Два года назад на встрече с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко мы обсуждали вопросы содействия в продвижении ювелирных компаний Костромской области на территории Беларуси. И я очень благодарен Президенту Республики, что эти процессы пошли», - подчеркнул губернатор Костромской области Сергей Ситников.«Мы значительно продвинулись во взаимодействии. Уверены, что если мы ускорим свою работу, это станет примером и для других стран. Хочу отметить, что после блестящего ювелирного фестиваля в Костроме, наши вопросы стали двигаться значительно быстрей. То, что мы начинаем обсуждать здесь, в Костроме, дает ускорение процессам. Поэтому надеюсь, что после сегодняшней встречи, мы получим новый импульс. И взаимное признание клейм с Беларусью ускорит, во всяком случае, наведет порядок во взаимоотношениях с другими странами ЕАЭС», - подчеркнул директор Департамента государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов РФ Александр Ахполов.Заместитель Министра финансов Республики Беларусь Владислав Татаринович поддержал предложение, подчеркнув, что механизм планируется урегулировать в двухстороннем порядке между странами.«Хочу выразить признательность за возможность продолжить наше взаимодействие здесь, на исторической костромской земле. Посетив ваши ювелирные предприятия и училище художественной обработки металлов, мы были очень удивлены увиденным. Традиции, которые здесь исторически сложились, действительно еще раз подтверждают, что Кострома – это центр ювелирной промышленности Российской Федерации», - отметил заместитель Министра финансов Республики Беларусь Владислав Татаринович.Также в ходе встречи глава региона Сергей Ситников предложил рассмотреть возможность направления белорусских ребят в Красносельское училище художественной обработки металлов. В завершении встречи достигнута договоренность об организации в следующем году совместной ювелирной выставки.