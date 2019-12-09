Для 29 открытых площадок закупят новое оборудование

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал распоряжение о создании условий для занятий спортом сельских школьников. В соответствии с документом за три года в регионе будет отремонтировано 36 спортзалов, для 29 открытых площадок закупят новое оборудование.На улучшение условий занятий физкультурой и спортом для сельских школьников Костромская область намерена привлечь за три года 63,7 млн рублей федеральных средств. Ещё 4,1 млн рублей на условиях софинансирования заложено в областной казне и более 21 млн рублей – в местных бюджетах.Это позволит отремонтировать спортивные залы в 36 сельских школах. Для открытых спортивных площадок 29 сельских школ будет закуплено новое оборудование.По данным регионального департамента образования и науки в результате в регионе увеличится количество школьных спортивных клубов - на 54 единицы.В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» в Костромской области отремонтировано 7 спортзалов сельских школ, построено 17 современных спортивных площадок.На эти цели Костромской областью привлечено более 34 млн рублей. В том числе, 24 млн 700 тысяч рублей - федеральных средств, 9,5 млн рублей – из областного и местных бюджетов.