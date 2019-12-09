Фигурант воспользовался тем, что автомобиль не заперт, проник в салон и похитил имущество.
В конце августа текущего года в МО МВД России «Ковровский» обратился местный житель, сообщивший о хищении мобильного телефона из салона автомобиля.
Сотрудники полиции, уточнив обстоятельства произошедшего, в том числе, опросив возможных очевидцев, провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 26-летнего местного жителя. В содеянном фигурант сознался.
В ходе следствия установлено, что фигурант, обратив внимание на незапертую дверь автомобиля, проник в салон автомобиля, похитил находившийся там телефон, после чего скрылся.
Похищенное имущество оперативники изъяли по месту жительства злоумышленника.
В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.