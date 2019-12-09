Фигурант воспользовался тем, что автомобиль не заперт, проник в салон и похитил имущество.

В конце августа текущего года в МО МВД России «Ковровский» обратился местный житель, сообщивший о хищении мобильного телефона из салона автомобиля.Сотрудники полиции, уточнив обстоятельства произошедшего, в том числе, опросив возможных очевидцев, провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 26-летнего местного жителя. В содеянном фигурант сознался.В ходе следствия установлено, что фигурант, обратив внимание на незапертую дверь автомобиля, проник в салон автомобиля, похитил находившийся там телефон, после чего скрылся.Похищенное имущество оперативники изъяли по месту жительства злоумышленника.В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, завершено. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.